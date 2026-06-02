Edirne ve Kırklareli için gök gürültülü sağanak uyarısı

Edirne'nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevreleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Edirne'nin kuzey kesimleriyle Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.