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Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 5, Kırklareli'nde 3 göçmen tespit edilerek ilgili merkezlere teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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