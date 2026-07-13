Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran