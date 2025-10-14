Edirne ve Kırklareli'nde 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri 14 yabancı uyruklu göçmeni yakalarken, Kırklareli'de ise 8 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler, ilgili idarelere teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel