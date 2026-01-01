Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 16, Kırklareli'nde ise 5 düzensiz göçmen, güvenlik güçlerinin denetimlerinde yakalandı. Yakaladıkları göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

