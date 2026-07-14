Edirne ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği denetimlerde toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 12, Kırklareli'nde 7 yabancı uyruklu, yasa dışı yollarla yurda girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak ilgili merkezlere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci