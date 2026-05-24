Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 16 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı