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Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği denetimlerde toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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