Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili göç idaresi birimlerine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci