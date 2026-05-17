Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerince düzenlenen denetimlerde toplam 12 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı