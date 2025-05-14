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Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesini Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesini Ziyaret Etti
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Vali Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Pehlivan Team ve Trakya Roket Takımı'nın tasarladığı Pehli1 adlı elektrikli aracı inceledi. Öğrencilerle sohbet eden Sezer, teknolojik buluşlara destek vereceklerini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mühendislik Fakültesini ziyaret etti.

Pehlivan Team ve Trakya Roket Takımı öğrencilerinin tasarlayıp hemen hemen tüm parçasını bölüm atölyesinde elle ürettikleri Pehli1 adlı elektrikli aracı inceleyen Sezer, öğrenci ve öğretim elemanlarından yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, Genel Sekreter İlyas İpek ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Ali Güleç'in de yer aldığı ziyaret sonunda Vali Sezer, Makine Mühendisliği Bölümünün diğer atölyelerini de gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin üzerinde çalıştıkları birbirinden farklı tasarımlar hakkında bilgi alan Sezer, toplumun yararına olacak teknolojik buluş ve çalışmalara destek vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
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