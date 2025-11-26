Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu Barajı İsale Hattı'nda incelemelerde bulundu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen Süloğlu Barajı İsale Hattı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında Edirne'ye daha verimli ve güvenli içme suyu sağlanması hedefleniyor.

Süloğlu Barajı'ndan temin edilecek 8 milyon metreküp içme suyu, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki yeni isale hattı ile kente ulaştırılacak.

Yenileme çalışmasıyla mevcut hattın daha dayanıklı, modern ve kesintisiz hizmet verebilir hale getirilmesi planlanıyor.

Proje tamamlandığında Edirne ve çevresinde yaşayan vatandaşların içme suyu kalitesinin ve arz güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

"Çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor"

Edirne Valisi Yunus Sezer, çalışmaları yerinde inceledi, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ten bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere Edirne'de yaz aylarında şiddetli kuraklık yaşandığını, çok ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Su sıkıntısını gidermek için Kırklareli Kayalı Barajı'ndan su alımının devam ettiğini aktaran Sezer, "Edirne'nin yaşadığı su sıkıntısını Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü kendi üzerine aldı, kısa bir sürede ihaleler yapıldı. Başka bir projedeki, Diyarbakır'daki borular buraya aktarıldı. Bu ay içinde buranın büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Ekiplerin sayısı arttırıldı, çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Vali Sezer, Süloğlu Barajı'nda bulunan 8 milyon metreküp suyu önce arıtma tesisine daha sonra şehir şebekesine aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Sezer, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.