Edirne Valisi Yunus Sezer, Roman STK'ları ile Toplandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerdeki dezavantajlı mahallelerin sosyal, sportif ve kültürel anlamda ele alındığı toplantıda, çocukların ihtiyaçları, vatandaşların işsizlik ve barınma sorunlarının giderilmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Vali Sezer, Hüseyinov'u kabul etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan Cumhuriyeti Yambol Vali Yardımcısı Orhan Hüseyinov ve beraberindekileri kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hüseyinov da yaptıkları çalışmalar hakkında Sezer'e bilgi verdi.