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Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Köyü'nde Yağmur Duasına Katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Köyü'nde Yağmur Duasına Katıldı
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli köyünde gerçekleştirilen yağmur duasına katılarak, köy sakinleriyle bir araya geldi. Sezer, bu yılın bereketli geçmesini dile getirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli köyünde yapılan yağmur duasına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, duanın ardından köy sakinleriyle sohbet eden Sezer, bu yılın bol yağışlı, bereketli ve verimli geçmesini diledi.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin yağmur duası olduğunu belirten Sezer, geleneği sürdüren vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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