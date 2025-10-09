Edirne Valisi Yunus Sezer, İdare Mahkemesi Başkanını Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İdare Mahkemesi Başkanı Yasin Ayna'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile kente atanarak göreve başlayan Edirne İdare Mahkemesi Başkanı Yasin Ayna'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Sezer, Ayna'ya yeni görevinde başarı diledi.