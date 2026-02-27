Haberler

Edirne Valisi Sezer, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

Edirne Valisi Sezer, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi, Edirne Huzurevi'nde düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek, büyüklerin yanında olduklarını ifade ettiler.

Edirne Valisi Yunus Sezer, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Edirne Huzurevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Sezer çifti, her zaman yaş alan büyüklerin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu'da futbol oynadı

Beğeni yağmuruna tutulan video!
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu'da futbol oynadı

Beğeni yağmuruna tutulan video!
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Milyonları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti

Üniversiteli gençten acı haber! Kış günü yaptığı hareket sonu oldu