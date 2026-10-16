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Edirne Valisi Sezer, Kadın Çiftçiler Günü'nde üretici kadınlarla buluştu

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Edirne Valisi Sezer, Kadın Çiftçiler Günü'nde üretici kadınlarla buluştu
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15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Edirne'deki kadın çiftçileri ziyaret eden Vali Yunus Sezer, seralarda inceleme yaptı. Kentte örtü altı üretimin yaygınlaştırılması için yüzde 50 ve 75 hibeli desteklerle yaklaşık 100 seranın üretime kazandırıldığı belirtildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kentte tarımsal üretim yapan kadın çiftçileri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Sezer, Karakasım köyünde örtü altı sebze üretimi yapan Sevda Öngelen Çam'ın seralarında incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteklerinden yararlanarak 3 serada üretim yapan Çam ile sohbet eden Sezer, üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kentte örtü altı üretimin yaygınlaştırılması amacıyla yüzde 50 ve yüzde 75 hibeli desteklerle yaklaşık 100 seranın kurularak üretime kazandırıldığı belirtildi.

Vali Sezer daha sonra Orhaniye köyünde Arzu Suiçmez'e ait üretim tesisini ziyaret etti.

Tesiste incelemelerde bulunan Sezer, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleri ile üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Sezer, ziyaretin ardından Suiçmez'e çiçek takdim ederek Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Sezer'e İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse eşlik etti.

Kaynak: AA
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