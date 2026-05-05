Edirne Valisi Sezer'den Kakava ve Hıdırellez mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kakava ve Hıdırellez dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında Hıdırellez ve Kakava'nın baharın müjdecisi, doğanın yeniden canlanışının ve umutların tazelenişinin simgesi olduğunu belirtti.

Bu özel günlerin toplumsal dayanışma, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün önemli bir yansıması olduğunu ifade eden Sezer, Edirne'nin tarih boyunca farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı bir şehir olarak bu geleneği yaşatmaya devam ettiğini kaydetti.

Kakava ve Hıdırellez'in UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer almasının önemine dikkati çeken Sezer, bu mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük değer taşıdığını vurguladı.

Sezer, mesajında, "Kakava ve Hıdırellez şenliklerinin Edirne'mize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gürkan Arda
