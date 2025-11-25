Haberler

Edirne Valisi, Engelli Gençle İlgilendi

Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, iş talebinde bulunan engelli gençle ilgilenilmesi için talimat verdi. Ayrıca, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinliklerinde de önemli mesajlar verdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kendisiyle görüşerek iş talebinde bulunan engelli gençle ilgilenilmesi için talimat verdi.

Sezer, eşi Canan Sezer ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Saraçlar Caddesi'nde kurulan standı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Vali Sezer'in yanına gelen engelli genç Efekan Ekiner, kendisine sarılmak istediğini söyledi.

Vali Sezer de gence sarılarak bir isteğinin olup olmadığını sordu. Ekiner, heyecanlı şekilde iş istediğini dile getirdi.

Bunun üzerine Sezer, yanında bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu'ya gencin talebiyle ilgilenilmesi talimatını verdi. Tohumcu da en kısa sürede gerekli adımların atılacağını belirtti.

Sezer, gence iş konusunda yardımcı olunacağını kaydetti. Engelli genç, Vali Sezer'in sözleri üzerine büyük sevinç yaşadı.

"Kadına yönelik şiddet, devletimizin kırmızı çizgisidir"

Vali Sezer, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle açılan stantları inceledi, bilgi aldı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda tüm kurumların ortak çaba yürüttüğünü bildiren Sezer, "Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) kullanıcı sayısının 9 milyonu geçmesi, bilinçlendirme açısından çok önemli bir göstergedir. Kadına yönelik şiddet, milletimizin ve devletimizin kırmızı çizgisidir. Temennimiz hiçbir kadının şiddetle karşı karşıya kalmadığı bir toplumdur." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
