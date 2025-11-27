Haberler

Edirne Valiliği'nden Sahte Hesap Uyarısı

Edirne Valiliği'nden Sahte Hesap Uyarısı
Güncelleme:
Edirne Valiliği, sosyal medya platformlarında valilik adına açılan sahte hesaplarla iletişime geçildiğini duyurarak vatandaşların bu hesaplara itibar etmemesini istedi.

EDİRNE Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında valilik adına sahte hesap açılarak, bazı kullanıcılarla iletişime geçildiği uyarısı yapılıp, vatandaşlardan sahte hesaba itibar etmemeleri istendi.

Edirne Valiliği'nin açıklamasında, sosyal medya platformlarında valilik adına oluşturulan sahte bir hesaptan bazı kullanıcılarla iletişime geçildiğinin tespit edildiği kaydedilerek, "Konuya ilişkin yasal işlemler başlatılmış olup, söz konusu hesabın Edirne Valiliği ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına resmi hesaplarımız dışında paylaşım ve hesaplara itibar edilmemesi önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Edirne Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı linklerine de yer verildi.

