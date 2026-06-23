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Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin'den TÜ'ye veda ziyareti

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin'den TÜ'ye veda ziyareti
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İstanbul Vali Yardımcılığına atanan Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret ederek veda etti.

İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanan Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e veda ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Hatipler, yeni görevine atanan Zehin'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe de yer aldı.

Ziyaret, hediye takdimi ve günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
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