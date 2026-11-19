EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde çalınan 6,5 ton cevizi, jandarma, güvenlik kameralarında 72 saatlik görüntü inceleyerek buldu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 11 Kasım'da Uzunköprü'ye bağlı Hasanpınar köyünde meydana geldi. Cevizlerinin çalındığını fark eden kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Olayla ilgili Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Ekipler, cevizleri M.C.Y.'nin çaldığı ve başkalarına sattığını tespit etti. 8 ayrı noktada toplam 72 saatlik güvenlik kameralarından kayıt izleyen jandarma ekipleri, ilçenin Aşçıoğlu ve Kavak mahallelerinde farklı adreslere düzenlediği operasyonla 6,5 ton cevizi buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, 'Suç eşyasını satın almak ve kabul etmek' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı