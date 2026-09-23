Edirne Uzunköprü'de araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çakmak köyü yakınlarında F.Y'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde Irak uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı. Ayrıca sürücüye 17 bin 129 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA