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Edirne TSO ve TOBB MEYBEM iş birliğinde Seviye 5 belgesi sınavı yapıldı

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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM iş birliğinde, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı yapıldı. Teorik ve uygulamalı iki aşamadan oluşan sınavda belge için teorikten en az 70, uygulamalıdan en az 80 puan gerekiyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM AŞ iş birliğinde, "Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5" Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı gerçekleştirildi.

14 Ekim 2026'da Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen sınav, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluştu.

Adayların Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanabilmeleri için teorik sınavdan en az 70, uygulamalı sınavdan ise en az 80 puan almaları gerekiyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sınava katılan adaylara başarı dileğinde bulunulurken, belge almaya hak kazananlar tebrik edildi.

Kaynak: AA
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