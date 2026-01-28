Haberler

Pazarkule'de likit esrar dolu kaçak elektronik sigaralar ele geçirildi; 1 gözaltı

Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramada, yurda giriş yapmak isteyen bir otomobilde gizlenmiş çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likit esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapmak üzere gelen otomobilde, likit esrarla doldurulmuş çok sayıda kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen otomobil, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeli tarafından arandı. Aramada; stepne boşluğuna gizlenmiş halde çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi. Ekiplerin şüphe üzerine elektronik sigara likitlerinden aldığı numunedeyse, içerisinde likit esrar olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

