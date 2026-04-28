Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım'dan ebeveynlere çocuklarını aşılatmaları çağrısı

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, çocukların ve toplumun sağlığı için aşı programlarının önemli olduğunu belirtti.

Yıldırım, 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla TOKİ Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının 1981'den bu yana Genişletilmiş Bağışıklama Programı uyguladığını söyledi.

Program sayesinde dünyada çok büyük salgınlara sebebiyet veren, engelli kalmalara ve ölümlere neden olan çiçek hastalığı gibi çocuk felci gibi hastalıklar neredeyse yok olduğunu belirten Yıldırım, "Çiçek hastalığı 1977'de eradike edildi, çocuk felci ise 1998'den beri ülkemizde görülmemekte." dedi.

Yıldırım, bu başarının çocukların aşılanmasına bağlı olduğunu dile getirdi.

Bakanlığın, 13 farklı çocukluk çağı hastalığına karşı ücretsiz aşılamaları sürdürdüğünü ifade eden Yıldırım, "Bu aşıları yaptırmamız hem kendi evlatlarımızın hem de toplumumuzun sağlığı açısından çok önemli. Tüm vatandaşlarımızı evlatlarını aşılatmak, gebeleri de aşılarını olmak için merkezlerimize davet ediyoruz. Muhakkak aşılarımızı olalım, eksik aşılarımız varsa tamamlayalım." diye konuştu.

Yıldırım, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına gidecek vatandaşlar için de sağlık müdürlüklerindeki seyahat sağlığı birimlerinde gerekli aşıların uygulandığını sözlerine ekledi.

Programda ebeveynleri tarafından merkeze getirilen çocukların aşıları sağlık personelince yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
