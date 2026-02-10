Haberler

Yıkımı başlayan Edirne Orduevi alanı kafe ve otopark olacak

Güncelleme:
Edirne'de yıkımına başlanan orduevi, kafe ve otopark olarak yeniden düzenlenecek. Vali Yunus Sezer, alanın halka açık bir şekilde kullanılacağını açıkladı. Yıkım çalışmalarının 20 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Yıkımına başlanan Edirne Orduevinin bulunduğu alanın, kafe ve otopark olarak düzenlenmesi planlanıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, orduevinin yıkım çalışmalarının başladığını söyledi.

Yıkımın ardından alanın bir bölümünün otopark, bir bölümünün ise kafe olarak kullanılacağını belirten Sezer, "İnsanlarımızın yararlanacağı, halka açık bir alan olarak düzenlenmesi niyetindeyiz." dedi.

Sezer, yıkım çalışmalarının yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Öte yandan yıkımına başlanan orduevi çevresinde, güvenlik amacıyla bariyer, branda ve uyarı levhalarıyla önlem alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
