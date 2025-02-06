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Edirne'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Edirne'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Edirne'nin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı, Balkan köyleri olarak bilinen bölgeleri beyaz örtüyle kapladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda da kar etkisini gösterirken, ekipler trafiğin aksamaması için hazırlık yapıyor.

Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği yüksek kesimlerde etkili olan kar, "Balkan köyleri" olarak anılan Bulgaristan sınırına yakın köyleri beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışı yer yer Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda da etkisini gösteriyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, uluslararası kara yolunda trafiğin aksamaması için teyakkuzda bekliyor.

Yağışın aralıklarla süreceği öngörülüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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