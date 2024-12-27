Edirne'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı
Balkanlar'dan gelen soğuk hava etkisiyle Edirne'nin Lalapaşa ilçesi ve çevresindeki köylerde kar yağışı gözlemlendi. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu karla kaplandı ve meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğunu ve kar yağışının yarın da sürmesini beklediklerini açıkladı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ve bazı köylerde kar etkili oldu.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu da kar nedeniyle beyaza büründü.
Karayolları ekipleri, bölgede çalışma gerçekleştiriyor.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.