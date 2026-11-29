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KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI

Meteorolojinin uyarısının ardından akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar başladı. Yağışla araçlar, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu ilçede, rüzgarla birlikte hafif şiddette kar da etkili oluyor. Polis ekipleri ise olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN, (Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı