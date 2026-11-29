Edirne'nin Keşan ilçesinde yüksek kesimlerde kar başladı, araçlar beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteorolojinin uyarısının ardından akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar başladı. Araçlar, çatılar ve yerler beyaza bürünürken ilçede hava sıcaklığı 6 derece ölçüldü; polis olası kazalara karşı denetimlerini artırdı.
KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI
Meteorolojinin uyarısının ardından akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar başladı. Yağışla araçlar, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu ilçede, rüzgarla birlikte hafif şiddette kar da etkili oluyor. Polis ekipleri ise olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı.
Ünsal YÜCEL/KEŞAN, (Edirne),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı