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Edirne Meriç'te sulama kanalında mahsur kalan balıklar amatör balıkçılarca kurtarıldı

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Edirne Meriç'te sulama kanalında mahsur kalan balıklar amatör balıkçılarca kurtarıldı
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde, suyu çekilen sulama kanallarında mahsur kalan balıklar amatör balıkçılar ve dernek üyelerince kurtarıldı. Kurtarılan balıklar bidonlarla taşınarak beldedeki göletlere bırakıldı.

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde, su seviyesi düşen sulama kanallarında mahsur kalan balıklar, amatör balıkçıların çalışmasıyla kurtarılarak göletlere bırakıldı.

Küplü Amatör Olta Balıkçıları ile Doğa Koruma Derneği Başkanı İbrahim Arıcı ve dernek üyeleri, sulama kanallarında yaptıkları kontrollerde suyun çekilmesiyle hareket alanı daralan çok sayıda balık tespit etti. Balıkçılar ve Doğa Koruma Derneği üyeleri, balıkları içine koydukları bidonlarla taşıyarak beldedeki göletlere bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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