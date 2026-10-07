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Edirne Meriç'te 2 araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

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Edirne Meriç'te 2 araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı
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Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmanın takibe aldığı 2 araçta yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı; düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine 2 aracı takibe aldı.

Ekiplerce durdurulan araçlarda yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Araçların sürücüleri Ö.Ö. ve K.A, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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