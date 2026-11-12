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Edirne Keşan'da araçtan atılan çantada 1517 sentetik hap bulundu, 2 kişi gözaltına alındı

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Edirne Keşan'da araçtan atılan çantada 1517 sentetik hap bulundu, 2 kişi gözaltına alındı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarmanın takibe aldığı araçtan atılan çantada 25 kutu içinde 1517 sentetik hap ele geçirildi. Araç durdurulup sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alınırken, yanındaki kişinin üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından takibe alınan araçtan dışarı atılan çantada 1517 sentetik hap ele geçirildi. Durdurulan araçta sürücü V.Y. (27) ile yanındaki A.Y. (30) gözaltına alındı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karanlıkdere mevkisinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri V.Y. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçtan yol kenarına bir çanta atıldı. Jandarmanın incelediği çantada 25 kutu içerisinde 1517 sentetik hap ele geçirildi. Araç ise takip sonucu durduruldu.

Sürücü V.Y. ve yanındaki A.Y. gözaltına alındı. Öte yandan A.Y.'nin üzerinde 'payp' tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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