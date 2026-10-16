Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi meme kanserine pembe etiketle dikkat çekti

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Saraçlar Caddesi'nde kurdukları stantta kadınlara erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemini anlattı.

Kadın Meclisi Sağlık Çalışma Grubu üyelerince düzenlenen etkinlikte, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla kadınların yakalarına "Meme kanseri farkındalık ayı" yazılı pembe etiketler takıldı.

Etkinlikte, meme kanserini yenmiş kadınların deneyimleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle kadınların meme kanseri konusunda bilinçlenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Pembe rengin farkındalık oluşturmak için kullanıldığını belirten Karaman, "Bugün burada pembe renkle farkındalık yaratmak, dikkat çekmek, hazırladığımız etiketleri kadınların yakasına yapıştırmak için buradayız. Aramızda kanseri atlatmış arkadaşlarımız var. Onların söylemlerini kadınlarla buluşturup biraz farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

Meme kanserini yenen Nafiye Alibaş da hastalık sürecinin zorlu geçtiğini ancak tedavisinin ardından yaşamına devam ettiğini ifade etti.

Kadınlara sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunan Alibaş, "Çok zor bir süreçti. Buradayım, hayattayım. 9 sene oldu, çok şükür bugünüme. Hiç kimse korkmadan doktora gitsin, kontrollerini yaptırsın. Kadın ya da erkek doktor fark etmez, hiç çekinmesinler. Özellikle 40 yaşından sonra mutlaka gidilsin. 40 yaş bile geç yaş olabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA