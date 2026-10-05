Edirne İskenderköy'de anız yangını söndürüldü, yaklaşık 100 dekar arazi zarar gördü

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Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Merkeze bağlı İskenderköy'de biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA