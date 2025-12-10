Edirne Valisi Sezer'den, Kişinev Eğitim Müşavirliğine atanan Yılmaz'a başarı belgesi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri olarak görevlendirilen Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Edirne Valisi Yunus Sezer'e veda ziyaretinde bulundu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyarette Yılmaz'a çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim ederek yeni görevinde başarı diledi.

Ferhat Yılmaz da Edirne'de bulunduğu süre boyunca verilen destek nedeniyle Sezer'e teşekkür etti.