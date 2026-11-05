Edirne İl Genel Meclisi, okullarda 50 bin 163 öğrenci bulunduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne İl Genel Meclisinde, kentteki okulların öğretmen, öğrenci, görevli ve derslik sayılarına ilişkin veriler paylaşıldı.

İl Genel Meclisi, Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında Meclis Salonu'nda toplandı.

Toplantıda Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Halil Akdağ, kentteki okulların mevcut durumuna ilişkin hazırlanan raporu sundu.

Akdağ, Edirne'deki okullarda 4 bin 751 öğretmenin görev yaptığını, 50 bin 163 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Okullarda 2 bin 622 derslik bulunduğunu aktaran Akdağ, 527 temizlik ve 189 bahçe görevlisinin çalıştığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gönderilen 14 milyon liralık ödenekle İl Özel İdaresine 2 çöp kamyonu alınması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA