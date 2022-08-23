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Edirne haberleri! Keşan'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Edirne haberleri! Keşan'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Edinilen Edirne haberine göre Keşan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Keşan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümlü B.A'nın Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığını belirledi.

Otele giden polis B.A'yı yakaladı.

Emniyete götürülen ve çeşitli suçlardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Güncel Haberler

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