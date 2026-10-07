Edirne Enez'de Tatlısu Gölü sıcak hava etkisiyle kurudu, tabanında tuz oluştu

Edirne'nin Enez ilçesinde suyu çekilerek kuruyan Tatlısu Gölü'nün tabanında tuz tabakası oluştu.

Enez Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Yalçın Bitikli, AA muhabirine gölün su seviyesinin düşmesinin ardından sıcak havanın da etkisiyle suyun buharlaşarak gölün kuruduğunu söyledi.

Bitikli, Tatlısu Gölü'nün Lagün Gölü'nden zaman zaman su aldığını ve özellikle göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olduğunu belirterek, "Burası Tatlısu Gölü dediğimiz bir yer, Lagün Gölü'nden buraya zaman zaman su basıldı. Göçmen kuşlar gelip burada konaklıyordu. Ancak göllerde su biraz çekildi ve havaların sıcak gitmesi sebebiyle su buharlaşarak göl kurudu, gördüğünüz gibi tuz tuttu." dedi.

Deniz yolu üzerindeki Lagün Gölü karşısında bulunan Tatlısu Gölü'nün kurumasıyla geniş alanda beyaz bir tuz tabakası oluştu.

Yaz aylarında gölde flamingoları görüntüleyen vatandaşlar, bu kez kuruyan gölün tabanında oluşan tuz tabakasını fotoğraflıyor.

Kaynak: AA