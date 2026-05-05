Edirne Emniyet Müdürlüğüne yeni nesil İHA alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğüne yeni nesil insansız hava aracı (İHA) kazandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sınır güvenliği, trafik ve asayiş gibi kritik alanlarda kullanılmak üzere, Göç idaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğünün destekleriyle Edirne Emniyet Müdürlüğüne yeni nesil İHA ve ekipmanları alındı.

Araç, Vali Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu'nun katıldığı programla emniyet birimlerine teslim edildi.