Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Çamlıca köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Çamlıca köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, muhtarlık tarafından düzenlenen iftara katılan Özcan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Hemşerileriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Özcan, "Ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte paylaştığımız bu güzel organizasyon için muhtarlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Subaşı'nda iftar düzenlendi

Meriç'in Subaşı beldesinde iftar programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul iftar programları çerçevesinde Subaşı Şehit Mehmet Aydın İlkokulu ve Ortaokulu ev sahipliğinde iftar düzenlendi.

Gerçekleştirilen iftar programında Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

İftar sonrası teravih buluşmaları kapsamında teravih namazı kılınarak öğrencilerin katılımıyla çeşitli yarışmalar yapıldı.

Keşan'da vektör mücadelesi yapıldı

Keşan'da vektör mücadelesi sürüyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezindeki çöp konteynerleri ilaçlandı.

Yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik yapılan çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi

İran, Seccil füzelerini ateşledi
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

Arap ülkesinden İran'a açık destek, ABD'ye rest
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

Arap ülkesinden İran'a açık destek, ABD'ye rest
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...