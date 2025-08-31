Başkan Özcan'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, şehit Akın Buluş'un ailesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, ziyarette şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Özcan, "Onların fedakarlığı sayesinde ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanıyor, milletimiz özgürce yaşıyor. Şehidimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, emanetine sahip çıkacağımızın sözünü yineliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sinek ve haşereyle mücadele

Keşan ilçesinde sinek ve haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında ilçe merkezindeki çöp konteynerlerinin ilaçlandığı belirtildi.

Uçkun, karasinek ve larva mücadelesine devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekiplerimiz, düzenli periyotlarla konteyner ilaçlama hizmeti, larva ve karasinek mücadelesinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor."

Keşan kent merkezindeki çalışmalar sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçe merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, esnafla sohbet etti.

Keşan'a yakışır bir kent merkezi yapmak istediklerini aktaran Özcan, "Esnafımızın ve vatandaşlarımızın görüşlerini dinleyerek, onların öneri ve taleplerini dikkate alıyoruz. Şehrimize yakışır, modern ve düzenli bir kent merkezi için adımlarımızı titizlikle atıyor çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için canla başla emek veriyoruz." ifadelerini kullandı.