Edirne'den kısa kısa - Haberler

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na kispet hediye etti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu Ankara'da partisinin il başkanları toplantısına katıldığını belirterek Edirne teşkilatının yaptığı çalışmaların takdir edildiğini ifade etti.

Toplantı sonunda Karamollaoğlu'na kispet hediye ettiğini aktaran Tekin, "Teşkilat raporlarının müzakere edildiği toplantıda Edirne İl Teşkilatımızın çalışmaları genel başkanımız tarafından takdir gördü ve tüm teşkilatımıza tebriklerini iletti. Ayrıca Genel Başkanımıza isminin yazılı olduğu kispet hediye ettik. Kendisini 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet ettik. Genel Başkanımızın tüm hemşerilerimize selamları var." ifadelerini kullandı.

CHP milletvekilleri vatandaşları ziyaret etti

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal "Sorunu Biliyoruz Çözüyoruz" temalı çalışma kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Gaytancıoğlu ve beraberindekiler Havsa, Uzunköprü ve Süloğlu ilçelerinde de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

CHP olarak Türkiye'nin her yerinde sürekli vatandaşlarla bir arada olduklarını aktaranGaytancıoğlu,"En ücra köylerden şehir merkezlerine sürekli vatandaşlarımızı dinliyor, sorunlarının çözümü için yapacaklarımızı anlatıyoruz. İktidara hazırız ve ilk seçimde iktidar olacağız. Çok güçlü bir şekilde iktidar olacağız ve sorunları hızla çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çözülemeyecek hiç bir sorunu olmadığını vurgulayan Gaytancıoğlu, hep birlikte tüm problemleri çözeceklerini belirtti.

Gaytancıoğlu, Tanal ziyaret ettiği ilçelerde vatandaşlarla sohbet etti, sorunları dinledi. Milletvekillerine CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da eşlik etti.

Edirne'yi Keşfet Proğramı kapsamında gala yemeği düzenlendi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile 90 acente temsilcisi 3 gün süren program kapsamında Edirne'ye geldi.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'yi Keşfet Programı kapsamında Edirne Belediyesi tarafından Gala Yemeği düzenlendi. Gala yemeğinde Edirne'nin eşsiz lezzetlerinin tanıtımı da yapıldı.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, gala yemeğinde, Edirne'nin tarım, ticaret, turizm ve öğrenci şehri olduğunu belirtti.

Turizm nedenince akla markaların geldiğini anlatan Kırbıyık, "Turizm deyince akla markalar geliyor. Şehirlerin markalara ihtiyacı var. Bu markaların tanıtılması gerekiyor. Edirne'nin en önemli markası da coğrafyası" ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da dünyada artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını söyledi.

Şehirleri geleceğe yolların, binaların taşımadığına dikkat çeken Gürkan, "Dünyanın en güzel binalarını yapabilirsiniz. En muhteşem yollarını yapabilirsiniz. Ama şehirleri geleceğe kültürü, sanatı, medeniyeti ve kuşkusuz bu medeniyet ile iç içe geçmiş gastronomisi taşıyor." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Edirne'de turist sayısını orta vadede 5 milyon, uzun vadede 10 milyon kişi sayısına ulaştıracaklarını, TÜRSAB heyetinin ziyareti ile de ilk adımını gerçekleştirip başardıklarını belirtti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da, Edirne'nin, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olmasının yanı sıra turizmin de çok boyutlu yaşandığı bir şehir olduğuna dikkat çekti.