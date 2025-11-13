Edirne'de Yöresel Lezzetler Arttırılıyor

Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürü Melek İnce, Karaağaç Gastronomi Kafe Restoran'da sundukları yöresel yemeklerin sayısını artıracaklarını belirtti.

İnce, İl Genel Meclisi'nde yaptığı sunumda, müdürlüğün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Müdürlüğün, İl Özel İdaresinin satın alma, bilgi işlem ve ihaleleriyle sosyal tesislerinden sorumlu olduğunu belirten İnce, sosyal tesislerde kaliteyi ön planda tuttuklarını ifade etti.

Karaağaç Mahallesi'ndeki Gastronomi Kafe Restoran'ın da ekim ayında bünyelerine katıldığını aktaran İnce, "Amacımız aynı konseptle devam etmek. Normal bir kafe ve restoran olarak işletmeyi düşünmüyoruz. Edirne'nin yöresel yemeklerini ve Osmanlı yemeklerini sunuyoruz. Yoğun bir talep var. Vatandaşların ilgisine cevap vermekte zorlanıyoruz. Bir kış bahçesi yaptırarak hizmet kapasitemizi artırdık, önümüzdeki günlerde sunduğumuz yöresel yemek sayısını artıracağız." diye konuştu.