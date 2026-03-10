Haberler

Saraçhane Köprüsü'nün ışıklandırılması için proje tanıtıldı

Güncelleme:
Edirne İl Özel İdaresi, INTERREG IPA kapsamında yürütülen TOUCH 'Yerel ve Kültürel Mirasına Dokun' projesini tanıttı. Proje, 24 ay sürecek ve bütçesi 983 bin 644 avro olacak.

Edirne İl Özel İdaresi tarafından INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen TOUCH "Yerel ve Kültürel Mirasına Dokun" projesi için basın toplantısı düzenlendi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda projenin amaçları ve faaliyetleri hakkında sunum yapılarak elde edilmesi planlanan sonuçlara ilişkin bilgi verildi.

18 Temmuz 2025'te başlayan ve 24 ay sürecek projenin ortakları arasında Bulgaristan'ın Dimitrovgrad Belediyesi, Maritza 2008 Toplum Merkezi ve Dimitrovgrad Tarih Müzesi yer alıyor.

Toplam bütçesi 983 bin 644 avro olan projede Edirne İl Özel İdaresi'nin bütçe payı 507 bin avro olarak belirlendi.

Proje kapsamında Saraçhane Köprüsü'nün ışıklandırılması yapılacak.

Ayrıca farkındalık çalışmaları çerçevesinde Bulgar ortakların da katılımıyla Saraçhane Köprüsü çevresinde çevre temizliği etkinliği düzenlenecek.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
