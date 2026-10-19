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Edirne'de yaşlılarla iletişim projesine Trakya Kalkınma Ajansı destek verdi

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Edirne'de yaşlılarla iletişim projesine Trakya Kalkınma Ajansı destek verdi
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yaşlılarla iletişim eğitimi projesi, Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Sözleşme, Ajans Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile İl Müdürü Harun Tohumcu tarafından imzalandı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Yaşlı Bireylerle Etkili İletişim Eğitimi" projesi, Trakya Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazandı.

Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi kapsamında desteklenecek proje için sözleşme imzalandı.

Sözleşmeyi Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu imzaladı.

Kaynak: AA
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