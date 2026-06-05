Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Bekledikleri yerde tütüne emdirilmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu maddeyi diğer şüphelilere sattıkları tespit edilen A.C. ve E.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.