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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli G.B. tutuklandı.

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüpheli G.B'nin evinde arama yaptı.

Evde yapılan aramada tütüne emdirilmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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