Edirne'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, durumundan şüphelenilen bir kişi üzerinde yapılan aramada 7.2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde durumundan şüphelendiği O.G'nin üzerini aradı.
Üst aramasında 7.2 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel