Edirne Belediye Başkanı Gencan, üstyapı çalışmalarını inceledi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki asfaltlama ve Kurtuluş Mahallesi'ndeki gölet çevresi düzenleme çalışmalarını inceledi, vatandaşların ihtiyaçlarına göre projelere devam edeceklerini belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte devam eden üstyapı çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gencan, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gencan, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Gencan daha sonra Kurtuluş Mahallesi'ndeki gölette Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Uzun süredir atıl durumda bulunan göleti yeniden aktif hale getirdiklerini dile getiren Gencan, halı saha çevresinde toprak tesviyesi gerçekleştirdiklerini, yeni fidanları toprakla buluşturarak yürüyüş yolları oluşturduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNur Öztürk:

Asfalt çalışmaları ve ağaçlandırma işlerine baktım da... eski zamanlarda Edirne'ye daha çok önem veriliyordu gibi ?? yani güzel ve her şey ama bi eksik var gibi geliyor ??

Haber YorumlarıSıddıka Kaplan:

Allahım bu şehre bereket versin! Böyle güzel çalışmalar yapıldığını görmek çok sevindirici! Dua edelim ki tüm projeler hayırla tamamlansın!

Haber YorumlarıŞahin Şahin:

Çok üzüldüm bu gölet haberi okuyunca! Umarım çevre düzenlemelerinde hayvanlar için su kaynağı korunuyor! İnsan olarak bizim sorumluluğumuz var bu canlıları da düşünmek!

